ツキノワグマ（環境省提供）近畿北部の里山に生息するツキノワグマについて、秋の主食はドングリではなく種の周りにみずみずしい果肉をもつ「液果」とする研究結果を、兵庫県立大の研究チームが12日付で、国際学術誌に発表した。各地で被害が相次ぐクマの出没予測への活用が期待される。ツキノワグマの食性に関する研究は、これまで北日本や東日本で実施され、比較的温暖な西日本エリアで定量的に研究したのは初めてという。