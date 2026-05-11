政治素人のスナックママを東京都知事にすべく奔走する“選挙エンターテインメント”のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)に、新たなキーパーソンが現れた。11日に放送された第4話に登場したシシド・カフカが演じるのは、かつて市長選で圧勝しながら、突然政界から姿を消した元市長・雲井蛍。次回の第5話では、蛍の引退に関与していた茉莉(黒木華)が、複雑な思いを抱えながら彼女と向き合うことになる。