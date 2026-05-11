●アンソロピック社のMythosが物議米国の新興企業アンソロピック社が4月に発表した「Claude Mythos」（クロードミトス）が、“最強のAI”として注目されている。一方で、Mythosがランサムウェアなどのサイバー攻撃に利用される危険性も、指摘されている。【こちらも】Alphabet株はどう動くか、GoogleのAI収益化が焦点アンソロピックもその脅威を懸念し、プレビュー版をAmzonやMicrosoft、Appleなどのテック大手に限定して、提