誰しも「健康でいたい」とは思っているものの、自分自身でうまく健康管理できるわけではないので、求めてしまうもの。アメリカ人の40％、50歳未満の成人だと半数が、SNSなどから医療情報・健康情報を得ていることが明らかになっています。ピュー研究所は、そのインフルエンサーとはどういった人物なのかについての調査を行い、結果を公開しています。Moms, Coaches, Doctors, Entrepreneurs: Who Are America’s Health and Wellne