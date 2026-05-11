量子中継ネットワーク「星漢２号」の概念図。１４・５キロ離れた地点での量子もつれ状態の維持を実現した。（合肥＝新華社配信）【新華社合肥5月11日】次世代通信技術として期待されている量子インターネットは、信号が長距離伝送の途中で壊れやすいことが、実用化に向けた大きな課題となっている。中国の研究チームはこのほど、新たな中継方式を開発し、14.5キロ離れた地点間での量子もつれ状態の維持に成功した。中国科学技