薄くて曲げられる、次世代太陽電池を活用した新しい農業の取り組みが千葉大学で始まりました。千葉大学・柏の葉キャンパスで11日から始まったのは、次世代太陽電池とされるフィルム型ペロブスカイト太陽電池を水田の上に設置して発電と稲作を同時に行う実証実験です。この太陽電池は重さが従来の3分の1程度となっていて、高いところや重量規制のある場所への設置も可能です。さらに、太陽電池を載せる柱の間隔を広く取ることができ