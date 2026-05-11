国会では11日、高市総理と野党側が自民党総裁選などでの高市陣営のSNSをめぐる報道などについて論戦を交わしました。11日の国会。野党側は、さきの自民党総裁選や衆院選で、高市総理の陣営が対立候補などを誹謗中傷する動画をSNSに投稿していたとする一部報道について追及しました。立憲民主党森ゆうこ参院議員「高市総理の公設第1秘書から頼まれて、大量の（誹謗中傷する）動画を作成し拡散したと。これは全くの事実無根、捏造