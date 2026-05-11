元乃木坂４６で女優の白石麻衣が１０日付で自身のインスタグラムを更新。２１日の東京ドーム公演で乃木坂４６から卒業する梅澤美波とのツーショットを披露した。白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」と投稿。ともに過去の制服や衣装を着てポーズを決めた姿を公開した。この投稿にファンからは「ホンマに素敵なおふたりです」「まだまだ現役で乃木坂でイケますよ！」「違和感ゼロ」「あまりにもお美しい」「美し過ぎて心臓保