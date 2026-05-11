高市総理大臣は、イラン情勢を巡り「現時点で国民に踏み込んだ節約をお願いする段階にはない」と述べました。高市総理が出席した参議院の決算委員会では、イラン情勢への対応などが議論となりました。立憲民主党・森裕子議員：ガソリンの消費を「そのままでいいですよ」「どんどん使ってください」という段階では私はないと思います。なくなってからでは遅いんですよ、備蓄原油が。そろそろ政策転換しませんか。高市総理：私は現時