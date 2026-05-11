アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イランは10日、アメリカの提案に回答しました。一方、トランプ大統領は「完全に受け入れられない」と反発しています。イラン外務省は、アメリカ側への回答を10日、仲介国のパキスタンに送ったことを明らかにしました。イラン側はすべての戦線での戦闘終結や、イランへの再攻撃を行わない保証、アメリカによる制裁解除、さらにホルムズ海峡をめぐる海上封鎖の解除などを求めている