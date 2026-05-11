イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は10日、アメリカ側の提案に対するイランからの回答を受け取ったことを自身のSNSで明らかにしました。「回答を先ほど読み終えた」と投稿していますが、「気に入らない。断じて受け入れられない」と厳しく批判。ウォール・ストリート・ジャーナルは複数の関係者の話として、「アメリカの要求とは隔たりを残す内容だった」などと報道しています。