俳優・いしだ壱成（５１）が１１日、ＳＮＳを更新。母の日の１０日の夜、「久しぶりに母と電話で話しました」と明かした。「色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました愛してるよ、ママ」とつづった。「写真は僕がお腹にいる頃の貴重な一枚」と当時まだ２０歳で、クルクルのロングヘアだった若き日の父・石田純一（７２）と最初の妻だった妊娠中の母の２ショットを公開した。こ