１１日、河北省邯鄲市のスーパーで野菜を選ぶ人たち。（邯鄲＝新華社配信／郝群英）【新華社北京5月11日】中国国家統計局が11日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、国際原油価格の変動や連休による外出需要の増加などを背景に前年同月比で1.2％、前月比で0.3％上昇した。１１日、貴州省安順市西秀区のデジタル専門店で製品を選ぶ人。（安順＝新華社配信／陳熙）１１日、河北省邯鄲市のスーパーで野菜を選ぶ人。（邯鄲