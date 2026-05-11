きょう夕方、小矢部市で、８６歳の男性がビニールハウスの骨組みと耕運機に挟まれた状態で見つかりました。男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。小矢部警察署によりますと、きょう午後４時３５分ごろ小矢部市道明の畑で、近くに住む無職の大野吉延さん（８６）が、ビニールハウスの骨組みと手押し型のミニ耕運機の間に立った状態で挟まれているのを、家族が見つけました。大野さん宅を訪ねてきた農業関