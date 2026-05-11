きょう夜、砺波市の住宅で納屋などを焼く火事があり、この家に住む７０代の女性が腕を切るケガをしました。砺波警察署によりますと、きょう午後７時５５分ごろ、砺波市林の無職宮田祐市さん（７９）宅で、「納屋が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防が駆け付け、火はおよそ２時間後に消し止められましたが、この火事で宮田さん宅の納屋と車庫が焼けました。警察によりますと宮田さんは３人家族で、出火