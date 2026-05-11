人気芸人がロケ中に“アクシデント”に見舞われ、松井ケムリらが「何？えっ!?」「大丈夫？」と衝撃を受ける場面があった。【映像】人気芸人のアクシデントの瞬間5日11日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#2が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強