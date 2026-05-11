ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は11日、北中米W杯に臨むボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー26人を発表。14年ブラジル大会を経験している40歳FWエディン・ジェコ(シャルケ)や32歳MFセアド・コラシナツ(アタランタ)らが名を連ねている。欧州予選グループHに入ったボスニア・ヘルツェゴビナは5勝2分け1敗の勝ち点17で2位となり、プレーオフに進出。準決勝でウェールズをPK戦の末に下すと、決勝ではイタリアにPK戦で勝利