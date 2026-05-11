wacciが、新曲「人生最終日の僕よ」を5月22日に配信リリースする。 ■FC限定ツアーで披露された際には、涙を流すオーディエンスの姿も 「一粒」以来約7ヵ月ぶりの新曲リリースで、作詞作曲を橋口洋平（Vo、Gu）が担当。そのタイトルとは裏腹に“今をいかに生きるか”にフォーカスを当てた心に刺さる歌詞と、結成17年目を迎え円熟味を増した演奏にメランコリックなストリングスが融合。幾重にも