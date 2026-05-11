11日放送の黒木華主演ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話に、シシド・カフカが政界から姿を消した元西多摩市長・雲井蛍（くもい・ほたる）役で登場。本作で初めて市長役に挑戦するシシドから、コメントが到着した。【写真】シシド・カフカ参戦『銀河の一票』場面写真本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、政治素人