テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（TOKYO MXほか／毎週月曜後11：00）に登場する魔警団のキャスト陣が発表された。イースヒース役を諏訪部順一、ウトウィン役を笠間淳、ガルガ役を安元洋貴、ルルシィ役を石川由依が担当する。あわせて、イースヒースのキャラクタービジュアル、キャストコメントが公開された。【画像】厳格な長髪キャラ！諏訪部順一演じるイースヒースなど新キャラクター魔警団は、「結託の日」に定め