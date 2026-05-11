5人組バンド・wacciが、新曲「人生最終日の僕よ」を22日に配信リリースすることが決定した。「一粒」以来、約7ヶ月ぶりの新曲となる。作詞・作曲はボーカル＆ギターの橋口洋平が手がけた。【写真】パステルカラーのスーツを着こなすwacci「人生最終日の僕よ」は、タイトルとは対照的に“今をいかに生きるか”をテーマにしたミディアムナンバー。結成17年目を迎えたwacciの円熟味を増した演奏に、メランコリックなストリングス