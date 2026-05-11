中道改革連合は11日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」を開き、皇族数の確保策の見解についての取りまとめ案を了承し、今後の対応を笠浩史本部長に一任した。検討本部の会合では、笠本部長が取りまとめ案を文書で提示した。この中で、政府の有識者会議が示した2案のうち、女性皇族が結婚後も身分を保持する案を「優先的な方策」とした。夫と子の身分については、「当事者の意向など、個別の事情等を勘案しながら適時適切に対