俳優の今田美桜さん（29）がコンタクトレンズブランドのキャンペーン発表会に登壇。俳優ならではの“目”に関するエピソードを語りました。コンタクトレンズのイベントにちなみ、目が疲れたなと感じる時について聞かれると「携帯だったり、テレビ、今は電子パッドだったりパソコン。そういうものを触れる機会が多いので、それを長時間見ている時はもちろんなんですけど」とコメント。さらに、「私自身は仕事上、照明を浴びる機会も