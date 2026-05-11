イオンは１１日、２０３０年度までの５年間の中期経営計画を発表し、売上高にあたる営業収益を２５年度比４割増の１５兆円に伸ばす目標を掲げた。物価高が長引く中、割安なプライベートブランド（ＰＢ）をテコに価格競争力を高め、収益拡大を図る。イオンはＰＢ「トップバリュ」が好調で、２５年度のトップバリュの売上高は前年度比１割増の約１兆２０００億円だった。３０年度には２兆円にまで伸ばす計画だ。調達ルートの工夫