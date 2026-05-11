11日に開かれた経済財政諮問会議では、財政に対する市場の信認を高めるため、複数の財政指標を継続的に示すことが重要とする提言が出されました。政府の財政運営の目標をめぐっては、高市政権になって以降、これまでの「プライマリーバランス」の重視から「国の借金のGDP（国内総生産）に対する比率を安定的に引き下げる」ことへと軸足を移すなど財政政策の転換が議論されています。こうした中、11日の経済財政諮問会議では民間議