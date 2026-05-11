少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第19話ようやく彼女を両親に紹介できる！【ソウスケの気持ち】【編集部コメント】ソウスケさんはどうやらキャリアアップに成功したようです。とはいっても、まだまだキャリアは続きます。今後の展望も見えて、1年前よりも少