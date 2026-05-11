日韓4人組ガールズグループ・Baby DONT Cry（ベイビードンクライ）が11日、新ビューティーブランドのPRイベントに登場。メンバーにあるハプニングが発生しました。Baby DONT Cryは、韓国出身のイヒョンさん（20）とベニさん（17）、日本出身のクミさん（18）とミアさん（18）の4人で構成された日韓ガールズグループ。『江南スタイル』で知られるPSY（サイ）さんが代表を務める『P NATION』から2025年6月にシングル『F Girl』でデビ