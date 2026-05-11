日本時間２３時００分に米中古住宅販売件数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売件数（4月）23:00 予想407.0万件前回398.0万件（中古住宅販売件数) 予想2.8%前回-3.6%（中古住宅販売件数・前月比)