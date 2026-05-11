突然泣きだして…▶▶この作品を最初から読む成長するにつれ見えなくなってくる娘の交友関係や行動。自分の子どもがいじめの当事者と知ったとき、親や周りの大人が行う「正しい対応」とは…？いじめ被害者としての経験を持つ主婦・加奈子は、夫と娘の3人暮らし。ある日、小学5年生の娘がクラスメイトへのいじめ加害者であることを知ります。一方、娘がいじめの被害者となってしまった千春は、学校に事件解決を求めますが