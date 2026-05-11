68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、東京都が、男性が求めていた追加の調査を行わないと回答したことが分かりました。この問題は、江蔵智さん（68）が1958年4月、東京・墨田区の都立病院で生まれた直後に病院のミスで他の赤ちゃんと取り違えられたものです。江蔵さんは都に対して生みの親を探すよう求める訴えを起こし、都は調査を命じた東京地裁判決を受けて郵送などで調査を行ってきま