若松ボートの「トータルプロデュースカップ」は１１日、開催３日目が行われた。三角哲男（５９＝東京）は、前半６Ｒを逃げ切って１着。通算９３９９走目で、史上２１人目となる通算２７００勝を達成した。レース後には「３０００勝は目指しません（笑）。自分のボートレーサー人生は本当にツイてましたね」と話した。後半１０Ｒの準優勝戦では、４コースから差して２着を確保してベスト６入り。Ｖ戦には６号艇で臨む。