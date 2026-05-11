日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、「飲めるピザ」シリーズの新作「飲めるピザ チーズカレー」を、5月11日から期間限定で発売します。【画像】でわかりやすく！「飲めるピザ チーズカレー」どれが安い？「MY BOX」が半額にんっちゃう！同社は新商品について「大好きすぎて飲める食べ物の代表格といえば、誰もが愛してやまない『カレー』です。その飲める食べ物の発祥ともいえるカレーが、このたび