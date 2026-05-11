ITエンジニアのサイラス・ロペス氏が、クラウドAIへ安易に依存せず、端末上で動くローカルAIを標準にするべきだという記事を投稿しています。記事では、OpenAIやAnthropicのAPIをアプリに組み込む流行について、便利そうに見える一方で、壊れやすく、プライバシー面の負担が大きく、運用も複雑になると指摘しています。Local AI Needs to be the Norm - unix.foohttps://unix.foo/posts/local-ai-needs-to-be-norm/ロペス氏の意見