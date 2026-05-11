首の脊髄手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックスが１１日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に２か月ぶりに出演。３月１６日の放送回から今月４日放送回まで８週連続で休んでいた番組に復帰した。冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五と観覧客の待つスタジオに登場したマツコ。療養中について「来たメールの中で一番ウケたのがさ。吉村（崇）がさ。『ねえさ