９日、黒竜江省大興安嶺地区の北極湖で卵を温めるコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／荘宇）【新華社ハルビン5月11日】中国最北の省、黒竜江省で渡り鳥が子育ての時期を迎えた。繁殖地では卵を抱き、ひなの世話をする鳥たちの姿が見られる。８日、黒竜江省撫遠市の湿地で卵を温めるコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／李擁軍）９日、黒竜江省チチハル市の扎竜（ジャロン）国家級自然保護区にあ