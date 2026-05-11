いま、クロマグロが“豊漁なのに水揚げできない”異例の事態になっているんです。漁獲枠の制限により、網にかかっても海にリリースせざるを得ない地域もあり、まさかの“厄介者”になっていました。◇その希少性から「黒いダイヤ」とも呼ばれ、高値で取引される「クロマグロ」を、丼にドーンとてんこ盛り…都内にあるこちら店の一番人気は「新潟・佐渡産」や「宮城・塩釜産」など3つの産地の大トロ、中トロを食べ比べられる