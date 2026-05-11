タレントの指原莉乃（33）が11日、自身のXを更新。プロデュースするアイドルグループ「≠ME」菅波美玲（26）が6月12日の卒業コンサートをもってグループを卒業することを受け、菅波にエールを送った。同日、グループの公式サイトなどを通じ、菅波の卒業を発表。菅波は「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思ってい