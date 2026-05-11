車でオートバイに「あおり運転」をし、衝突させて2人にけがをさせ、そのまま逃走したとして逮捕されていた男性について、熊本地検は不起訴処分としました。5月1日付けで不起訴処分となったのは、住所不詳・無職の男性（20代）です。男性はことし1月27日、菊陽町津久礼にある片側1車線の町道を車で走行中、同じ方向に進行していたオートバイに衝突し、オートバイに乗っていた2人にけがをさせ、そのまま逃走したと