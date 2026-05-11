歌手の華原朋美（５１）が１０日、Ｘに新規投稿。「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」と６歳の息子と海の見えるホテルに泊まるなど、たくさんの「思い出」を作ったと明かした。華原は今月１日、８月３０火から全国ツアーを開催すると発表。あわせて、昨年９月９日の３０周年記念コンサートの後、「病気が見つかり１２月の仕事を終えて入院して４時間以上にも及ぶ手術を受けました。今年のコンサート