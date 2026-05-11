お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、M−1グランプリの思い出を語った。結成5年目の05年、M−1決勝に初進出した。当時は8組＋敗者復活の1組による9組の出場で、山本は「8組たぶん決勝に（ストレートで）行っていたんですけど、7組が吉本で。（当時の所属事務所の）アップフロントは1組だけだったんですよ」と告白。「楽屋でも皆さん、