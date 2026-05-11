【バンコク＝佐藤友紀】タイのタクシン・シナワット元首相（７６）が１１日、収監されていた刑務所から仮釈放された。長年タイ政治に影響を及ぼし続けてきたタクシン氏の今後の動向に注目が集まっている。１１日、バンコクの刑務所前には多くの支持者が詰めかけ、タクシン氏が姿を現すと歓声が上がった。支持者のスポン・ヒンリエンさん（６８）は「タクシン氏にはまた政治の世界で活躍してほしい」と話した。２００６年のク