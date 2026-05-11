【モデルプレス＝2026/05/11】歌手・俳優の吉川晃司の公式サイトが5月11日に更新され、吉川が左目の緊急手術をしたことを報告。あわせて、5月16日、30日に開催予定のライブを延期すると発表した。【写真】吉川晃司、人気歌手とのライブ中の熱い一幕◆吉川晃司、緊急手術を報告公式サイトでは「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認され