アメリカのベッセント財務長官が11日午後、来日しました。12日、高市首相や片山財務相らと会談する予定です。ベッセント財務長官は、米中首脳会談に向けた中国訪問を前に、11日午後、来日しました。今回の来日の優先事項について、「幅広いトピックスがある。総理大臣や財務大臣と会うのを楽しみにしている」と笑顔で答えました。関係者によりますと、12日、高市首相と片山財務相、さらに赤沢経済産業相とそれぞれ会談する予定にな