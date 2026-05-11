河北省雄安新区大学城の非首都機能移転支援プロジェクト（第2期）の建設現場はここ数日活気に満ちている。中国鉄建工集団などの建設請負企業は、工程の品質と施工の安全を確保した上で、プロジェクト建設の新たなブレ−クスルーに向けて総力を挙げて取り組んでいる。新華網が伝えた。同プロジェクトが完成すると、第一陣として移転が予定されている大学教職員のオフィス・宿泊・商業など各種ニーズを満たすことが可能となり、北京