タレントの山之内すず（24）が11日、自身のインスタグラムを更新。埼玉県内の牧場を訪れたことを報告し、その移動手段に驚きの声が寄せられている。山之内は「都内から約40キロ程歩いて埼玉県日高市にある加藤牧場へ！！沢山の牛さんをこんなにも近くで見られるなんて贅沢な牧場寄り道沢山してのんびりな徒歩旅でした！！」と記し、なんと徒歩で移動したことを空かした。「日焼けどめ塗りたくって塗り直してを繰り返しまし