新潟市保健所は11日、市内の家庭でスイセンをニラと間違えて食べた家族3人が食中毒になったと発表しました。 発端は5月8日午前8時半頃、市内の医療機関から「庭に生えたスイセンを喫食したことによる食中毒が疑われる患者3人を診察している」との連絡が新潟市保健所に入りました。 患者は60代男性、60代女性、90代女性の家族3人です。経緯として、7日午後5時30分頃、90代女性が自宅に生えていたスイセンをニラと誤って採取。