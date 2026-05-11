日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が11日に放送され、MCを務めるタレントのマツコ・デラックス（53）が約2カ月ぶりに復帰。休養中のお見舞いメールについて明かした。MCの村上信五にうながされ、「あ〜やだやだ…もうやる気ないのよ…FIREしたいの」などとつぶやきながらだるそうに登場したマツコ。スタジオの観覧客からは大きな拍手が降り注いだが「うるさい！」と相変わらずの毒づきぶり。登場直前にセットの