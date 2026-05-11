俳優の小芝風花さん（29）が10日、『第34回橋田賞』の授賞式に登場し、役作りを通して学んだことを明かしました。『橋田賞』は、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され感動を呼び起こした、芸術性豊かで良質な番組・作品、もしくは人に対して贈られる賞です。■小芝「乗り越えなければいけない試練がたくさんあって」小芝さんは、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にて、花魁を力強く繊細に演じ、物語に華
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. しんいち 高級車譲り受け困窮
- 2. 21人死傷「高校はウソ言ってる」
- 3. 高橋が謝罪も「呼び捨て」に波紋
- 4. カルビーのポテチなど「白黒」に
- 5. 磐越道事故 生徒自ら発煙筒処置
- 6. 女性刺殺 レッサーパンダ帽の男
- 7. 家で高校生男女死亡 交際関係か
- 8. 全裸女性タワー炎上 男性に注目
- 9. スシロー休業「素晴らしい」話題
- 10. さゆりんごの「童貞」発言に賛否
- 1. 21人死傷「高校はウソ言ってる」
- 2. 磐越道事故 生徒自ら発煙筒処置
- 3. 女性刺殺 レッサーパンダ帽の男
- 4. 家で高校生男女死亡 交際関係か
- 5. 全裸女性タワー炎上 男性に注目
- 6. 性暴行動画で脅し、さらに暴行か
- 7. 「スパーリング」大学生が死亡
- 8. レスなのに妻妊娠…不貞の証拠か
- 9. 磐越道事故「ガンギマリだった」
- 10. 人肉は美味い 冗談信じ死体調理
- 1. 謎の余裕…「托卵」妻の二重生活
- 2. 熱中症対策でも「絶対やめて」
- 3. お金持ちはしない金運下げる行動
- 4. 19歳女性 グラスで「眼球破裂」
- 5. 自衛官歌唱めぐり幹事長「遺憾」
- 6. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 7. 新NISAで160万円を失ったワケ
- 8. 「大親日家のベッちゃん」「トランプ氏に意見が言える」来日のベッセント米財務長官はどんな人物？……高市総理と何を語るか【#みんなのギモン】
- 9. 「高市やばい」トレンド入りの訳
- 10. 輸入依存は「戦争のリスクが高まる」高須幹弥が鳴らす防衛産業衰退への警鐘
- 1. 日本人女性の人身取引か 尼
- 2. 観光客「人生で一番美味しい」
- 3. 世界最大級「裸の楽園」に異変
- 4. UAEのOPEC離脱で何が起きるか
- 5. マレーシアに「コスパ最強説」?
- 6. 米 UFOなど161点の資料を公開
- 7. インド首相 在宅勤務呼びかけ
- 8. 54万人登録の盗撮サイト摘発 韓
- 9. 米がイラン回答を拒絶 封鎖継続
- 10. ジスの兄に性的暴行疑惑 対立は
- 1. カルビーのポテチなど「白黒」に
- 2. おむつ使い切ったら…殺害決意も
- 3. 大手生保 中国人増え中国語禁止
- 4. カルビー ポテチなど白黒に統一
- 5. 納豆大手2社 価格改定を発表へ
- 6. へそくりを「着実に育てる」方法
- 7. 速度でガソリン代は変わらない?
- 8. ホンダ 4月の中国販売ほぼ半減
- 9. 正社員テロ相次ぐ SNS情報漏洩
- 10. 5人に1人? 認知症の意外な習慣
- 1. SB 社長執行役員が「過去最高」
- 2. 自作PC市場が冷え込みで深刻化
- 3. 「石丸伸二を笑う中年」が痛い訳
- 4. DJI Osmo Pocket 4Pは17ストップ＆6K対応！Insta360 Luna Ultraのモジュラー設計と徹底比較
- 5. グーグルを利用した罠ドメイン「Goggle.com」はどれぐらい危険なのか？
- 6. SW新三部作 IMAXで特別映像も
- 7. Anker充電器レビュー 価格に辛口
- 8. ドライヤー時の暇つぶしに。吸盤でくっつく3COINSのスマホスタンド
- 9. SB 国産バッテリー事業を開始
- 10. おすすめマンガを紹介！「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」
- 11. NEC、3D点群データを90%軽量化 タブレットで遠隔点検可能に
- 12. これからは動画広告の“長さ”にも戦略が必須！デバイスや年代、ブランド認知度によって有効な尺が異なることが明らかに
- 13. ロボットハンドからソリューションプロバイダへ OnRobot、ロボットアプリを簡単に構築できる「D:PLOY」を発表
- 14. IIJ、エクシオGとエッジデータセンター分野で業務連携
- 15. 地球の人口は完全キャパオーバー。理想は25億人
- 16. 観葉植物がペットに大変身！？植物の気持ちがわかるスマートプランター「Ivy」(アイビー) Makuakeで先行販売開始
- 17. フルモデルチェンジしたAmazonのスマートスピーカー「Echo Dot Max」「Echo Studio」フォトレビュー
- 18. 新製品レビュー：ニコン ZR【静止画編】 Z6III譲りの高画質と“RED”のルックをスナップで楽しむ
- 19. フェイクニュースを見抜くカギ
- 20. eスポーツチーム「REJECT」所属選手・ストリーマーが『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場
- 1. 三笘薫が肉離れ W杯出場は絶望か
- 2. りくりゅう地上波「別人姿」話題
- 3. 大谷翔平 106打席1発で懐疑論
- 4. 天山広吉が会見 現役引退を発表
- 5. 世界最速でW杯メンバーを発表
- 6. 大谷はなぜ打てなくなったのか
- 7. 危険スイング 当たれば即退場に
- 8. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
- 9. オリと日ハム 一触即発の原因
- 10. 張本美和が3位に浮上 中国も反応
- 1. しんいち 高級車譲り受け困窮
- 2. 高橋が謝罪も「呼び捨て」に波紋
- 3. さゆりんごの「童貞」発言に賛否
- 4. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 5. 「問題のすり替え」会見巡り批判
- 6. サバンナ高橋「キャラ」崩壊か
- 7. 売れているアナは「底意地悪い」
- 8. 地獄に堕ちるわよ 驚愕のギャラ
- 9. 神田伯山の独演会 異例の対応
- 10. 福田雄一氏 重度のうつ病だった
- 1. ロングスカートは危険? 共感続々
- 2. 偉そうな夫 離婚直前で知り絶望
- 3. 「だから彼氏できないんだよ！」初対面の女に、男が衝撃的なセリフを放ったワケ
- 4. 気が引き締まるジャケット4選
- 5. ALL千円台 大人のTシャツコーデ
- 6. 日本に転移した異世界人の生活
- 7. TWICE「盛れる瞳」が待望の新作
- 8. 謝るも妻に許されず…認識のズレ
- 9. 夏の不快対策 ワークマン新商品
- 10. サンリオのおもちゃが可愛い