俳優の小芝風花さん（29）が10日、『第34回橋田賞』の授賞式に登場し、役作りを通して学んだことを明かしました。『橋田賞』は、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され感動を呼び起こした、芸術性豊かで良質な番組・作品、もしくは人に対して贈られる賞です。■小芝「乗り越えなければいけない試練がたくさんあって」小芝さんは、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にて、花魁を力強く繊細に演じ、物語に華