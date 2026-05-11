松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は3日目を終えた。3Rのガールズ準決勝は児玉碧衣（31＝福岡）が人気に応えて3連勝。打鐘5番手から残り1周で先頭。安東莉奈がピタリとマークしたが、最後は突き放して2車身差。余裕の完勝だった。「準決勝が一番流れる感じで、かみ合っている感じがあった。これならいいと思う」と手応えを得た様子。3月の4日制西武園では、なかなかペースがつかめず苦労したが、今回は順調に過