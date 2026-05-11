お笑いコンビ「タイムマシーン３号」の山本浩司と関太が１１日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。売れっ子となるきっかけを作ってくれた恩人の名前を明かす一幕があった。なかなか売れなかったものの太田プロに移籍。移籍後もボケとツッコミを入れ替えるなど試行錯誤し、Ｍ―１グランプリ出場にこぎつけた。「Ｍ―１まではこぎつけたけど、お笑いのひな壇とかでどう立ち回ったらいいかがまっ